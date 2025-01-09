TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: "Kupada dördüncü maçımız, gol yemeden devam ediyoruz"

TÜMOSAN Konyaspor'dan Ziraat Türkiye Kupası Başarısı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Ahlatcı Çorum FK'yı 1-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'un Teknik Direktörü Recep Uçar, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Uçar, "Kupada dördüncü maçımız, gol yemeden devam ediyoruz" dedi.

Uçar, Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu sene bir final görmek ve kupayı kaldırmak en büyük hedefimiz. Çorum ve biz, pozitif futbol oynamayı şiar edinmiş takımlarız. Bugün de sahada iki takım da güzel işler yapmaya çalıştı. Genelde oyunun kontrolü bizdeydi ve ilk 20 dakikada ciddi pozisyonlara girdik ama bunları sonlandıramadık" ifadelerini kullandı.

Oyunun ikinci yarısında da kontrolü ellerinde tuttuklarını vurgulayan Uçar, "En büyük sıkıntımız, atakları etkili bir şekilde sonlandıramamaktı. Bu sıkıntıyı zaman zaman yaşadık," diyerek durumu özetledi. Uçar, maçın 85. dakikasında Kramer ile buldukları golle maçı kazandıklarını hatırlatarak, "Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadele için yürekten kutluyorum. İki tane daha maçımız var, umarım iyi sonuçlar alarak gruptan çıkacağız" dedi.

Ahlatcı Çorum FK'dan Genç Oyuncu Vurgusu

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise, kupada her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirtti ve şunları ekledi: "Bugün rakibimiz kim olursa olsun kazanmak istiyorduk ama muvaffak olamadık. Sevindirici olan, 2008 doğumlu 16 yaşında Hasan Ege ve Taha İbrahim'i oynatmaktı. Zaten skor ne olursa olsun, 90 dakika boyunca oynatacaktık."

Özbalta, kulüplerin mali açıdan öz kaynaklarına dönüş yapması gerektiğini vurgulayarak, "Maliyetler korkunç. Kulüpler, değerli oyuncuları bulup yetiştirip sahaya sürmelidir," şeklinde konuştu. Genç oyuncularının performansından memnun olduğunu da sözlerine ekledi.