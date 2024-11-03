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TÜMOSAN Konyaspor ve RAMS Başakşehir Beraberliği

Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor ile RAMS Başakşehir arasındaki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 14:37
TÜMOSAN Konyaspor ve RAMS Başakşehir Beraberliği

Trendyol Süper Lig'in 11. Haftası

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor ile RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İlk Yarının Özeti

19. dakikada Guilherme'nin ara pasıyla hareketlenen Ndao'nun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırdı. 32. dakikada ev sahibi TÜMOSAN Konyaspor öne geçti. Pedrinho'nun kafayla aşırttığı topa hareketlenen Yusuf Erdoğan, yerden ortasını yaptı ve Ndao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

35. dakikada ise Crespo'nun uzaktan sert vuruşu, üstten auta gitti. Karşılaşmanın 45+1. dakikasında ise konuk ekip RAMS Başakşehir eşitliği sağladı. Uğurcan Yazğılı'nın Serdar Gürler'e müdahalesinden dolayı hakem Emre Kargın penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Opoku, kaleci Slowik'ten dönen topu ağlara yollayarak durumu 1-1 yaptı.

Bu sonucun ardından karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

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