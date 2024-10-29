TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tura Yükseldi

TÜMOSAN Konyaspor, Elazığ FK'yı Farkla Geçti

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda, TÜMOSAN Konyaspor, 23 Elazığ FK ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan bu mücadelenin sonucunda Konyaspor, rakibini 4-0 mağlup ederek 4. tura yükselmeyi başardı.

Maçın Golleri

Karşılaşmada ilk gol 25. dakikada geldi. Sağdan yapılan ortada, ceza sahasında Melih Bostan düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci gol ise 61. dakikada gerçekleşti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, Adem Eren Kabak kafayla topu ağlara yolladı ve skoru 2-0 yaptı.

66. dakikada kazanılan penaltıda Yasir Subaşı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak ekibini 3-0 öne geçirdi.

Son gol 74. dakikada geldi. Melih Bostan, Muhammed Semih Kocatürk ile yaptığı verkaçın ardından ceza sahasına girerek topu filelere gönderdi ve sonuç 4-0 oldu.

Konyaspor’un Başarısı

4-0’lık bu net skorla TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmayı başardı.