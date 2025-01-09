TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ahlatcı Çorum FK'yı 1-0 Geçti

Ziraat Türkiye Kupası Başladı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta mücadelesinde, TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 14. dakikasında TÜMOSAN Konyaspor'un Boateng ile başlattığı atakta, Melih İbrahimoğlu ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu ama kaleci Hasan Hüseyin Akınay, müdahalesiyle meşin yuvarlağın kornere çıkmasını sağladı.

25. dakikada Konyaspor'un atak yapan diğer oyuncusu Ufuk Akyol, defansın seken topunu yakaladı fakat vuruşu sadece yan ağlara gitti.

Maçın 27. dakikasında Ahlatcı Çorum FK, Mustafa Emre Yalçınkaya ile geliştirdiği atakta kaleci Deniz Ertaş ile karşı karşıya kaldı ancak şutu kaleci tarafından kurtarıldı.

İkinci yarıda, 61. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sert vuruşu kaleci Hasan Hüseyin Akınay tarafından son anda uzaklaştırıldı. 72. dakikada ise ev sahibi takım Ozan Sol ile bir atak gerçekleştirdi, ancak top üstten auta gitti.

80. dakikada Ozan Sol'un sakatlanması sonucu her iki takım da oyuncu değişiklikleri yaptı.

Karşılaşmanın 85. dakikasında TÜMOSAN Konyaspor, Yusuf Erdoğan ile geliştirdiği atakta, Kramer ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu andan sonra Ahlatcı Çorum FK'nın atakları sonuçsuz kaldı.

Sonuç

Karşılaşmanın sonucunda TÜMOSAN Konyaspor, Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı.