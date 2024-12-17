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TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sonraki Aşamaya Geçti

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek grup aşamasına adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:42
TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sonraki Aşamaya Geçti

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kazandı

Trendyol Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlılar, zorlu mücadeleyi 1-0’lık skorla kazanarak grup aşamasına yükseldi.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın ilk yarısında 45. dakikada Tunahan Taşçı'nın ortasında Melih İbrahimoğlu kafa vuruşuyla kaleci Ahmet Daş’ı zorladı, ancak top kornerle sonuçlandı. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda ise 51. dakikada Boateng'in ceza sahası önünden çektiği sert şut, Ahmet Daş’ın müdahalesiyle yine kornerle sonuçlandı. 61. dakikada Melih İbrahimoğlu’nun ortasına Melih Bostan kafa vuruşu yapsa da kaleci Ahmet Daş, topu güçlükle kontrol etti.

Maçın son dakikasında, yani 90. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yasir Subaşı'nın ortasında Umut Nayir'e yapılan müdahalenin ardından hakem Fatih Tokail, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturmayı başardı.

TÜMOSAN Konyaspor, bu galibiyetle birlikte grup aşamasında yer alma hakkını kazandı.

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