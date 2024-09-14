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Tuna Böncü'nün Bowlingdeki Başarısı ile Indiana Tech Üniversitesi Bursu

Tuna Böncü, başarılarıyla Indiana Tech Üniversitesi'nden bowling bursu kazanarak yeni bir döneme adım attı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 13:46
Tuna Böncü'nün Bowlingdeki Başarısı ile Indiana Tech Üniversitesi Bursu

Tuna Böncü, Bowlingdeki Başarılarıyla Burs Kazandı

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'nun milli sporcusu Tuna Böncü, bowlingdeki üstün performansı sayesinde Indiana Tech Üniversitesi'nden burs kazanma başarısını gösterdi.

Genç Yaşta Başladığı Kariyer

Tuna, 10 yaşında başladığı bowling serüveninde, hem gençler hem de A Milli Takım kadrosuna seçilmeyi başardı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Tuna, San Marino'da düzenlenen Akdeniz Bowling Şampiyonası'nda takım arkadaşıyla birlikte gümüş madalya kazanırken, Finlandiya’da gerçekleşen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda bireysel olarak çeyrek finale yükselerek Türkiye’ye büyük bir başarı daha kazandırdı.

Başarılarının Ardından

Tuna Böncü, burslu olarak eğitim hayatına yurtdışında devam etme fırsatı buldu. Başarılarıyla ilgili görüşlerini paylaşırken, "Indiana Tech Üniversitesi’ne bowlingdeki başarılarım sayesinde burslu olarak seçilmek, benim için büyük bir onur ve yıllarca süren çalışmalarımın karşılığını aldığım bir dönem oldu. Bu başarı, yalnızca kişisel bir kazanım değil, aynı zamanda Türkiye’de bowling sporunun gelişimi için de önemli bir adım.” ifadelerini kullandı.

Genç Sporlara Tavsiyeler

Tuna, genç bowling sporcularına ise, "Asla pes etmesinler, her zaman daha iyisini başarmak için çaba sarf etsinler. Disiplin, özveri ve sabırla yapılan her antrenman, uzun vadede karşılığını veriyor. Bu sporda başarılı olmanın yolu, sadece fiziksel becerilerden değil, aynı zamanda mental güç ve azimden geçiyor." tavsiyelerinde bulundu.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun milli sporcularından Tuna Böncü, bowlingde...

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun milli sporcularından Tuna Böncü, bowlingde gösterdiği başarılı performansla ABD'deki Indiana Tech Üniversitesi'nden burs kazandı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun milli sporcularından Tuna Böncü, bowlingde...

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun milli sporcularından Tuna Böncü, bowlingde gösterdiği başarılı performansla ABD'deki Indiana Tech Üniversitesi'nden burs kazandı.

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