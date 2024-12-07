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Türk Basketbol Takımları Avrupa'da 7 Galibiyetle Dönüyor

Türk basketbol takımları, Avrupa kupalarında 11 maçta 7 galibiyet alarak başarılı bir hafta geçirdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 09:53
Türk Basketbol Takımları Avrupa'da 7 Galibiyetle Dönüyor

Türk Basketbol Takımları Tarih Yazdı

Avrupa kupalarında mücadele eden Türk basketbol takımları, bu hafta çıktıkları 11 maçın 7'sinde galip gelerek dikkat çekici bir performans sergiledi. 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi temsil eden takımlar, erkeklerde 10, kadınlarda ise 5 ekip ile yola devam ediyor.

Erkek Takımlarının Başarısı

Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda ise Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji haftayı galibiyetle kapattı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ve Manisa Basket mücadele ederken, FIBA Avrupa Kupası'nda TOFAŞ yer alıyor.

Maç Sonuçları

Erkeklerde THY Avrupa Ligi'nde sonuçlar şöyle:

  • Anadolu Efes-Bayern Münih (Almanya): 101-90
  • Baskonia (İspanya)-Fenerbahçe Beko: 88-76
  • Zalgiris (Litvanya)-Anadolu Efes: 85-72
  • Real Madrid (İspanya)-Fenerbahçe Beko: 70-82

BKT Avrupa Kupası'nda ise:

  • Bahçeşehir Koleji-Wolves (Litvanya): 84-74
  • Lietkabelis (Litvanya)-Türk Telekom: 93-98
  • Buducnost (Karadağ)-Beşiktaş Fibabanka: 88-90

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde:

  • Aliağa Petkim-King Szczecin (Polonya): 90-63
  • ERA Nymburk (Çekya)-Galatasaray: 80-70
  • Manisa Basket-UCAM Murcia (İspanya): 72-78

FIBA Avrupa Kupası'nda ise:

  • TOFAŞ-Maroussi Basketbol (Yunanistan): 96-83

Kadın Takımları Durumu

Bu hafta kadın basketbolunda Avrupa Kupası maçları oynanmadı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Karşıyaka'nın grubunda maç yapılmadı.

Türk takımlarının gösterdiği bu performans, Avrupa basketbol sahnesinde güçlü bir varlık gösterdiğinin altını çizmektedir.

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