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Türk Basketbol Takımları Avrupa'da 7 Maçla Sahne Alıyor

Bu hafta Türk basketbol takımları, Avrupa'da toplam 7 karşılaşmaya çıkarak mücadele verecek.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:53
Türk Basketbol Takımları Avrupa'da 7 Maçla Sahne Alıyor

Türk Basketbol Takımları Avrupa Arenasında!

Türk basketbol takımları, Avrupa'da bu hafta önemli bir mücadele dönemine giriyor. Takımlarımız, toplam 7 karşılaşma ile Avrupa kupalarında yer alacak.

2024-2025 Sezonu Temsilcileri

2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 10, kadınlarda ise 5 takım temsil etmeye devam ediyor. Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkimspor ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.

Kadın Takımları da Dikkat Çekiyor

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları, Türkiye'yi temsil edecek.

Hafta İçi Maç Programı

Erkeklerde BKT Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda bu hafta grup maçları yapılmayacak. İşte Türk takımlarının hafta içi Avrupa kupalarındaki maç programı:

THY Avrupa Ligi

  • 20 Kasım Çarşamba: 22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya) - Fenerbahçe Beko (Unipol Arena)
  • 21 Kasım Perşembe: 20.30 Anadolu Efes - Paris Basketbol (Fransa) (Basketbol Gelişim Merkezi)

Kadınlar

  • FIBA Avrupa Ligi:
  • 20 Kasım: 19.00 Zabiny Brno (Çekya) - ÇBK Mersin
  • 20 Kasım: 22.00 Casademont Zaragoza (İspanya) - Fenerbahçe Opet
  • FIBA Avrupa Kupası:
  • 21 Kasım: 19.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - Piestanske Cajky (Slovakya)
  • 21 Kasım: 23.30 SL Benfica (Portekiz) - Beşiktaş
  • 22 Kasım: 00.30 Sportiva (Portekiz) - Galatasaray Çağdaş Faktoring

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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