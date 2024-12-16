Türk Basketbol Takımları Avrupa Kupalarında 15 Maç Oynayacak

Türk Basketbolu Avrupa Arenasında
Basketbol dünyasında Türkiye'yi temsil eden takımlar, Avrupa kupalarında bu hafta toplam 15 maça çıkacak. 2024-25 sezonunda, erkeklerde 10 ve kadınlarda 4 takım, uluslararası arenada mücadele etme fırsatı bulacak.
Erkeklerde Temsilciler
Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.
Kadınlarda Temsilciler
Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş Türkiye adına mücadele edecek.
Maç Programı
Türk takımlarının bu hafta içi oynayacağı Avrupa kupaları programı TSİ şu şekilde:
THY Avrupa Ligi
- Yarın: 22.30 Barcelona (İspanya)-Fenerbahçe Beko
- 18 Aralık Çarşamba: 20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Sırbistan)
- 19 Aralık Perşembe: 22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Fenerbahçe Beko
- 20 Aralık Cuma: 20.30 Anadolu Efes-Partizan (Sırbistan)
BKT Avrupa Kupası
- Yarın: 19.00 Bahçeşehir Koleji-Dreamland Gran Canaria (İspanya)
- 18 Aralık Çarşamba: 20.30 Cedevita Olimpija (Slovenya)-Türk Telekom
- 21.00 Hapoel Shlomo (İsrail)-Beşiktaş Fibabanka (Bulgaristan'da oynanacak)
Basketbol Şampiyonlar Ligi
- Yarın: 22.00 Filou Oostende (Belçika)-Aliağa Petkim
- 22.30 RASTA Vechta (Almanya)-Galatasaray
- 18 Aralık Çarşamba: 20.30 Manisa Basket-FMP (Sırbistan)
- 23.00 Saint-Quentin Basketbol (Fransa)-Karşıyaka
Kadınlar FIBA Avrupa Ligi
- 18 Aralık Çarşamba: 19.00 ÇBK Mersin-Beretta Famila Schio (İtalya)
- 21.30 Umana Reyer Venezia (İtalya)-Fenerbahçe Opet
Kadınlar FIBA Avrupa Kupası
- 18 Aralık Çarşamba: 20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Kızılyıldız (Sırbistan)
- 19 Aralık Perşembe: 20.00 Beşiktaş-InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)
Türk takımlarının bu hafta oynayacağı bu önemli maçlar, basketbolseverler için heyecan dolu anlar sunacak.