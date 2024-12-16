Türk Basketbol Takımları Avrupa Kupalarında 15 Maç Oynayacak

Türk Basketbolu Avrupa Arenasında

Basketbol dünyasında Türkiye'yi temsil eden takımlar, Avrupa kupalarında bu hafta toplam 15 maça çıkacak. 2024-25 sezonunda, erkeklerde 10 ve kadınlarda 4 takım, uluslararası arenada mücadele etme fırsatı bulacak.

Erkeklerde Temsilciler

Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.

Kadınlarda Temsilciler

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş Türkiye adına mücadele edecek.

Maç Programı

Türk takımlarının bu hafta içi oynayacağı Avrupa kupaları programı TSİ şu şekilde:

THY Avrupa Ligi

Yarın: 22.30 Barcelona (İspanya)-Fenerbahçe Beko

22.30 Barcelona (İspanya)-Fenerbahçe Beko 18 Aralık Çarşamba: 20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Sırbistan)

20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Sırbistan) 19 Aralık Perşembe: 22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Fenerbahçe Beko

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Fenerbahçe Beko 20 Aralık Cuma: 20.30 Anadolu Efes-Partizan (Sırbistan)

BKT Avrupa Kupası

Yarın: 19.00 Bahçeşehir Koleji-Dreamland Gran Canaria (İspanya)

19.00 Bahçeşehir Koleji-Dreamland Gran Canaria (İspanya) 18 Aralık Çarşamba: 20.30 Cedevita Olimpija (Slovenya)-Türk Telekom

20.30 Cedevita Olimpija (Slovenya)-Türk Telekom 21.00 Hapoel Shlomo (İsrail)-Beşiktaş Fibabanka (Bulgaristan'da oynanacak)

Basketbol Şampiyonlar Ligi

Yarın: 22.00 Filou Oostende (Belçika)-Aliağa Petkim

22.00 Filou Oostende (Belçika)-Aliağa Petkim 22.30 RASTA Vechta (Almanya)-Galatasaray

RASTA Vechta (Almanya)-Galatasaray 18 Aralık Çarşamba: 20.30 Manisa Basket-FMP (Sırbistan)

20.30 Manisa Basket-FMP (Sırbistan) 23.00 Saint-Quentin Basketbol (Fransa)-Karşıyaka

Kadınlar FIBA Avrupa Ligi

18 Aralık Çarşamba: 19.00 ÇBK Mersin-Beretta Famila Schio (İtalya)

19.00 ÇBK Mersin-Beretta Famila Schio (İtalya) 21.30 Umana Reyer Venezia (İtalya)-Fenerbahçe Opet

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası

18 Aralık Çarşamba: 20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Kızılyıldız (Sırbistan)

20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Kızılyıldız (Sırbistan) 19 Aralık Perşembe: 20.00 Beşiktaş-InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)

Türk takımlarının bu hafta oynayacağı bu önemli maçlar, basketbolseverler için heyecan dolu anlar sunacak.