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Türk Basketbol Takımları, Avrupa Kupalarında 6 Galibiyetle Haftayı Kapattı

Bu hafta Türk basketbol takımları, Avrupa kupalarında 10 maçtan 6'sını kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 10:24
Türk Basketbol Takımları, Avrupa Kupalarında 6 Galibiyetle Haftayı Kapattı

TÜRK BASKETBOL TAKIMLARINDAN BAŞARILI HAFTA

Türk basketbol takımları, Avrupa kupalarında bu hafta 10 karşılaşmadan 6'sını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 10, kadınlarda ise 5 takım temsil etmeye devam ediyor.

Erkek Takımlarının Performansı

Erkeklerde, THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkimspor ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ mücadele ediyor.

Kadın Takımlarının Başarıları

Kadınlar cephesinde ise Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin Avrupa Ligi'nde, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları da FIBA Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil ediyor.

Maç Sonuçları

Bu hafta Türk takımlarının Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmaların sonuçları ise şu şekilde:

  • THY Avrupa Ligi: Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan: 85-91
  • LDLC ASVEL-Anadolu Efes: 97-82
  • BKT Avrupa Kupası: Bahçeşehir Koleji-Joventut Badalona: 89-78
  • Türk Telekom-Hapoel Bank: 77-94
  • Dolomoti Energia Trento-Beşiktaş Fibabanka: 68-83
  • Kadınlar Avrupa Ligi: ÇBK Mersin-Olympiakos: 87-58
  • Fenerbahçe Opet-KGHM BC Polkowice: 90-61
  • Kadınlar FIBA Avrupa Kupası: Galatasaray Çağdaş Faktoring-KP TANY Brno: 110-62
  • Charnay Basket- YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: 84-53
  • Beşiktaş-Basket Namur Capitale: 103-63

Erkeklerde Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda bu hafta grup maçları yapılmazken, BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, B Grubu'ndaki Hapoel Bank ile oynaması gereken maçı Avrupa Ligi Yönetimi'nin kararıyla Sırbistan'ın Belgrad kentinde oynadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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