Türk Basketbol Takımlarının Avrupa Arenasındaki Başarıları

Türk Basketbol Takımlarının Avrupa Performansı

Basketbol Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden 16 takımdan 15'i bu hafta sahaya çıktı. Türk ekipleri, çıkılan 15 maçta 11 galibiyet ile başarılı bir performans sergiledi.

2024-2025 Sezonundaki Temsilciler

2024-2025 sezonunda Türkiye, erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım ile Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Erkeklerde: THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BTK Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ve Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda Bursaspor ve TOFAŞ.

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BTK Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ve Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda Bursaspor ve TOFAŞ. Kadınlarda: Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol mücadele edecek.

THY Avrupa Ligi Mücadeleleri

Anadolu Efes, İtalya'da EA7 Emporio Armani Milan'ı 96-84 mağlup ederek 5. maçında 3. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko, Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR'a 81-76 kaybederek önemli bir mağlubiyet aldı.

BTK Avrupa Kupası Başarıları

BTK Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş başarılı sonuçlar aldı.

Beşiktaş, A Grubu'nda İspanya'nın Joventut takımını 82-76 yenerek 5. maçında 3. galibiyetini elde etti.

Bahçeşehir Koleji, Karadağ'da Buducnost'u 92-75 ile geçerek 4 galibiyetle liderliğe yükseldi.

FIBA Organizasyonlarındaki Sonuçlar

Türk Telekom ise B Grubu'nda 101-87'lik skorla Valencia'ya yenilerek 5. sırada yer aldı.

Türk takımları, FIBA organizasyonlarında 4 galibiyet elde etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, D Grubu'nda Yunan takımı Promitheas'ı 79-75, Manisa Basket de Peristeri'yi 79-77 yenerek galip geldi.

FIBA Avrupa Kupası'nda TOFAŞ, Braunschweig'i 102-90, Bursaspor ise Patrioti'yi 78-63 yendi.

Kadın Takımların Performansı

Türkiye'yi temsil eden kadın takımları, Avrupa kupalarında bu hafta 4 galibiyet aldı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Polonya'nın Polkowice takımını 90-88, ÇBK Mersin ise Yunan ekibi Olympiakos'u 81-77 mağlup etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Brno'yu 92-66, Beşiktaş ise Namur'u 94-73 ile geçti.

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Charnay'a 76-66 kaybederek ikinci yenilgisini aldı.

Bu Haftaki Sonuçlar

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki bu haftaki sonuçları şu şekilde: