Türk Basketbol Takımlarının Avrupa Arenasındaki Başarıları

Türk Basketbol Takımlarının Avrupa Performansı
Basketbol Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden 16 takımdan 15'i bu hafta sahaya çıktı. Türk ekipleri, çıkılan 15 maçta 11 galibiyet ile başarılı bir performans sergiledi.
2024-2025 Sezonundaki Temsilciler
2024-2025 sezonunda Türkiye, erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım ile Avrupa kupalarında mücadele edecek.
- Erkeklerde: THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BTK Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ve Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda Bursaspor ve TOFAŞ.
- Kadınlarda: Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol mücadele edecek.
THY Avrupa Ligi Mücadeleleri
Anadolu Efes, İtalya'da EA7 Emporio Armani Milan'ı 96-84 mağlup ederek 5. maçında 3. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko, Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR'a 81-76 kaybederek önemli bir mağlubiyet aldı.
BTK Avrupa Kupası Başarıları
BTK Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş başarılı sonuçlar aldı.
- Beşiktaş, A Grubu'nda İspanya'nın Joventut takımını 82-76 yenerek 5. maçında 3. galibiyetini elde etti.
- Bahçeşehir Koleji, Karadağ'da Buducnost'u 92-75 ile geçerek 4 galibiyetle liderliğe yükseldi.
FIBA Organizasyonlarındaki Sonuçlar
Türk takımları, FIBA organizasyonlarında 4 galibiyet elde etti.
- FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, D Grubu'nda Yunan takımı Promitheas'ı 79-75, Manisa Basket de Peristeri'yi 79-77 yenerek galip geldi.
- FIBA Avrupa Kupası'nda TOFAŞ, Braunschweig'i 102-90, Bursaspor ise Patrioti'yi 78-63 yendi.
Kadın Takımların Performansı
Türkiye'yi temsil eden kadın takımları, Avrupa kupalarında bu hafta 4 galibiyet aldı.
- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Polonya'nın Polkowice takımını 90-88, ÇBK Mersin ise Yunan ekibi Olympiakos'u 81-77 mağlup etti.
- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Brno'yu 92-66, Beşiktaş ise Namur'u 94-73 ile geçti.
- YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Charnay'a 76-66 kaybederek ikinci yenilgisini aldı.
Bu Haftaki Sonuçlar
Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki bu haftaki sonuçları şu şekilde:
- Erkekler:
- THY Avrupa Ligi: EA7 Emporio Armani Milan 84 - Anadolu Efes 96
- THY Avrupa Ligi: Fenerbahçe Beko 76 - Panathinaikos AKTOR 81
- BTK Avrupa Kupası: Buducnost 75 - Bahçeşehir Koleji 92
- BTK Avrupa Kupası: Türk Telekom 87 - Valencia 101
- BTK Avrupa Kupası: Beşiktaş Fibabanka 82 - Joventut 76
- FIBA Şampiyonlar Ligi: Unicaja Malaga 112 - Aliağa Petkim 82
- FIBA Şampiyonlar Ligi: Promitheas 75 - Galatasaray 79
- FIBA Şampiyonlar Ligi: Manisa Basket 79 - Peristeri 77
- FIBA Avrupa Kupası: TOFAŞ 102 - Braunschweig 90
- FIBA Avrupa Kupası: Levicki 63 - Bursaspor 78
- Kadınlar:
- FIBA Avrupa Ligi: Olympiakos 67 - ÇBK Mersin 81
- FIBA Avrupa Ligi: Polkowice 88 - Fenerbahçe Opet 90
- FIBA Avrupa Kupası: Brno 66 - Galatasaray Çağdaş Faktoring 92
- FIBA Avrupa Kupası: YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol 66 - Charnay 76
- FIBA Avrupa Kupası: Namur 73 - Beşiktaş 94