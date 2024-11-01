Türk Basketbolunun Efsanesi Yalçın Granit Vefatının Dördüncü Yılında Anılıyor

TÜRK BASKETBOLUNUN EFSANESİ YALÇIN GRANİT ANILDI

Türk basketbolu tarihinde önemli bir figür olan Yalçın Granit, vefatının dördüncü yılında anılıyor. 17 Eylül 1932 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Granit, genç yaşta basketbolla tanışarak bu spora önemli hizmetler verdi.

Darüşşafaka ve Galatasaray'daki Başarılar

Yalçın Granit, Darüşşafaka ve Galatasaray'nın basketbol tarihindeki önemli yeriyle tanınıyor. Darüşşafaka'da basketbol kulübünün kurulmasında öncülük eden Granit, Galatasaray'da geçirdiği dönemde de "Yenilmez Armada" olarak adlandırılan takımın önemli oyuncularından biri oldu.

Milli Takım Başarısı ve Şampiyonluklar

Yalçın Granit, A Milli Takım ile oynadığı 3 Avrupa Şampiyonası'nda en skorer oyuncu olarak dikkat çekti. Ayrıca, 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti.

Galatasaray ile Buluşması

Granit, Galatasaray'la olan etkileşimini Ali Sami Yen sayesinde gerçekleştirdi. Mülkiye'den gelen burs teklifi üzerinden İstanbul'da futbol oynamaya devam etti.

Avrupa'da İlk Türk Basketbolcu Unvanı

1955'te Fransa'ya transfer olan Granit, Avrupa'da forma giyen ilk Türk basketbolcu olarak tarihe geçti. Racing Club Paris'te bir sezon oynadıktan sonra basketbola önemli katkılarda bulundu.

Akademik Kariyer ve Antrenörlük Dönemi

Basketbol hayatına 25 yaşında son veren Granit, İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü'nden mezun oldu ve sonra Darüşşafaka, Galatasaray ve Eczacıbaşı gibi kulüplerde antrenörlük yaptı.

Galatasaray'ın Kapanmasını Engelleyen İsim

Galatasaray'da basketbolun kapanma tehlikesiyle karşılaştığı dönemde Yalçın Granit, bu durumu engelleyerek önemli bir görev üstlendi ve kulübün basketbol branşını ayakta tuttu.

Hatırası ve Anısına Yapılanlar

Darüşşafaka'da basketbolun gelişmesine katkı sağlayan Yalçın Granit'in forması, 2014 yılında Ayhan Şahenk Spor Salonu'na asılarak emekliye ayrıldı. Granit, 1 Kasım 2020 tarihinde 88 yaşında hayata veda etti.