Türk Futbolunun Efsanesi: Metin Oktay

Galatasaray ve Türk futbolunun efsanelerinden olan "Taçsız Kral" Metin Oktay, vefatının 33. yılında anılıyor. İzmir'de 2 Şubat 1936'da dünyaya gelen Oktay, futbol kariyerine 15 yaşında Damlacıkspor ile başladı.

Futbol Kariyerinin Başlangıcı

Metin Oktay, kariyerine İzmir futbolunun önemli isimlerinden Sait Altınordu'nun formasını giyerek başladı. Ardından Yün Mensucat’a transfer olup burada 14 gol atarak Genç Milli Takım'a seçilmeyi başardı.

Galatasaray'a Transferi

1955 yılında, "Baba Gündüz" lakaplı Gündüz Kılıç'ın katkısıyla Galatasaray'a katıldı. İlk maçında Beyoğluspor'a karşı gol sevinci yaşayarak taraftarların gönlünde taht kurdu.

Derbi Tarihinde İz Bırakan Anlar

Metin Oktay, 10 Haziran 1959'daki Fenerbahçe derbisinde, tarihe geçen bir gol attı. Maçta çektiği şut, ağları delerek dışarı çıkmış ve bu olay "Ağları delen gol" olarak hafızalara kazınmıştır.

Özel Hayatı

1959'da Oya Sarı ile evlenen Oktay, yüksek bir transfer teklifi almasına rağmen Galatasaray’ı tercih etti. Eşine "Galatasaray, o daha vefalı" diyerek sevgisini gösterdi.

Uluslararası Başarılar ve Geri Dönüş

1961 yılında İtalya'nın Palermo takımına transfer olan Oktay, burada 12 maçta 3 gol attıktan sonra tekrar Galatasaray'a döndü. 1969'da aktif futbol hayatına son verdikten sonra Fenerbahçe forması giyerek jübile yaptı.

Futbolculuk Kariyeri ve Vefatı

Metin Oktay, 15 yıllık kariyeri boyunca 40 kez milli formayı giydi. Galatasaray ile sayısız başarılara adını yazdırdı. 1991 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu 55 yaşında aramızdan ayrıldı. Vefatının ardından adı Galatasaray'ın Florya tesislerine verildi.