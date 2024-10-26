Türk Hava Yolları Avrupa Satranç Kulüpler Kupası'nda Dördüncü Oldu

Türk Hava Yolları'nın Başarılı Performansı

Sırbistan'da gerçekleşen Avrupa Satranç Kulüpler Kupası'nda Türk Hava Yolları, dokuz turda mücadele ederek dördüncülüğü elde etti.

Katılımcılar ve Elde Edilen Başarı

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 52 ülkeden toplam 599 sporcunun katıldığı bu organizasyonda 84 takım yer aldı. Türk Hava Yolları adına; CM Burak Uysal, GM Dmitry Andreikin, GM Parham Maghsoodloo, GM M. Amin Tabatabaei, GM Nihal Sarin, GM Volodar Murzin, GM Ediz Gürel ve GM Vahap Şanal gibi önemli isimler mücadele etti.

Namağlup Tamamlanan Turnuva

Turnuvayı namağlup tamamlayan Türk Hava Yolları, gösterdiği performansla Avrupa dördüncülüğünü kazandı.

Diğer Katılımcılar

Turnuvada Türk Hava Yolları'nın yanı sıra Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü de mücadele etti ve organizasyonu altıncı sırada tamamladı.