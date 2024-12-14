DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.527.627,63 0,53%

Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor'u Deplasmanda 3-0 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 20:07
Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor'u Deplasmanda 3-0 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13. Hafta Mücadelesi

Bu hafta Vodafone Sultanlar Ligi'nde önemli bir maç yaşandı. Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor ile karşılaştı ve deplasmandan 3-0'lık bir galibiyetle ayrılmayı başardı.

Maç Detayları

Bu müsabaka, ligin 13. haftasında oynanırken Türk Hava Yolları'nın güçlü performansı dikkat çekti. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Türk Hava Yolları, setleri tek taraflı bir şekilde kazanarak zafere ulaştı.

Bu galibiyet, Türk Hava Yolları'nın ligdeki iddiasını güçlendirirken, Bahçelievler Belediyespor için ise yeni stratejiler geliştirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum'da Yelken Yarışları: Mercan Dalgacı'nın Birinciliği Abla Yosun'a Armağan
2
Sakaryaspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 Mağlup Etti
3
Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 3-0 Mağlup Etti
4
Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-1 Yenerek Gücünü Gösterdi
5
ALG Spor, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti
6
Sarıyer Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor'u Mağlup Etti
7
Sivasspor, Sipay Bodrum FK Maçı İçin Hazırlıklarına Başladı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak