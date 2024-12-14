Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor'u Deplasmanda 3-0 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13. Hafta Mücadelesi

Bu hafta Vodafone Sultanlar Ligi'nde önemli bir maç yaşandı. Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor ile karşılaştı ve deplasmandan 3-0'lık bir galibiyetle ayrılmayı başardı.

Maç Detayları

Bu müsabaka, ligin 13. haftasında oynanırken Türk Hava Yolları'nın güçlü performansı dikkat çekti. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Türk Hava Yolları, setleri tek taraflı bir şekilde kazanarak zafere ulaştı.

Bu galibiyet, Türk Hava Yolları'nın ligdeki iddiasını güçlendirirken, Bahçelievler Belediyespor için ise yeni stratejiler geliştirilmesi gerektiğini ortaya koydu.