Türk Hava Yolları BKS Bostik ile CEV Kupası Çeyrek Finalinde Karşılaşıyor

Türk Hava Yolları, CEV Kupası Çeyrek Finalinde BKS Bostik'e Konuk Olacak

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Polonya'nın BKS Bostik takımı ile Bedzin Arena'da karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Türk Hava Yolları, play-off turunda Belçika'nın Asterix Avo ekibini her iki maçta da 3-0'lık sonuçlarla eleyerek kalitesini gösterdi. Bu önemli çeyrek final mücadelesinde galibiyet, takım için büyük bir avantaj sağlayacak.

Aynı zamanda, müsabakanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü saat 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.