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Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Rakibini 3-0 Geçti

Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası 8'li final turunda MBH'yi 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 22:26
Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Rakibini 3-0 Geçti

Türk Hava Yolları'nın CEV Kupası Başarısı

Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında, Türk Hava Yolları, deplasmanda Macaristan'ın MBH takımını 3-0 mağlup etti. Müsabaka, Bekescsaba kentiyle aynı adı taşıyan salonda gerçekleştirildi.

Set Sonuçları

Karşılaşmanın setleri 25-15, 25-22, 25-19 şeklinde sonuçlandı ve Türk Hava Yolları maçı net bir skorla kazandı.

Rövanş Maçı Tarihi

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 10 Aralık 2023 tarihinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Türk Hava Yolları'nın bir sonraki adımında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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