Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi

Türk Hava Yolları, BKS Bostik'i 3-0 yenerek CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi. İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:20
Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi

Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanşında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Polonya'nın BKS Bostik takımını 3-0 makasla geçerek yarı finale yükseldi.

İlk karşılaşmayı 3-1 kaybeden Türk Hava Yolları, rövanşta etkileyici bir performans sergileyerek setleri 25-19, 25-15 ve 25-20 sonuçlarla kazandı. Ardından oynanan altın sette de 15-7 skorla galip gelerek adını son dört takım arasına yazdırdı.

Yarı Final Rakibi: Igor Gorgonzola Novara

Türk Hava Yolları'nın yarı finaldeki rakibi, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara oldu. Takım, bu zorlu mücadeleyi iple çekiyor.

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