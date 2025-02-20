Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi

Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanşında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Polonya'nın BKS Bostik takımını 3-0 makasla geçerek yarı finale yükseldi.

İlk karşılaşmayı 3-1 kaybeden Türk Hava Yolları, rövanşta etkileyici bir performans sergileyerek setleri 25-19, 25-15 ve 25-20 sonuçlarla kazandı. Ardından oynanan altın sette de 15-7 skorla galip gelerek adını son dört takım arasına yazdırdı.

Yarı Final Rakibi: Igor Gorgonzola Novara

Türk Hava Yolları'nın yarı finaldeki rakibi, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara oldu. Takım, bu zorlu mücadeleyi iple çekiyor.