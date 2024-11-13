Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda 8'li Finale Yükseldi

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Karadağ temsilcisi OK Herceg Novi ile karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleşen bu heyecan dolu maçta Türk Hava Yolları, rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek 8'li final turuna yükselmeyi başardı.

Maçın set sonuçları ise şu şekilde: 25-14, 25-15 ve 25-16. İlk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, toplamda elde ettiği bu başarı ile adını 8'li finale yazdırdı.

Başarılı performansı ile dikkat çeken ekibin bu galibiyeti, voleybolseverler arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.