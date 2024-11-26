DOLAR
34,64 -0,2%
EURO
36,34 -0,05%
ALTIN
2.909,95 0,3%
BITCOIN
3.251.470,54 0,84%

Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası'nda MBH Takımıyla Deplasmanda Karşılaşacak

Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası 8'li final turunda yarın MBH takımına konuk olacak.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:25
Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası'nda MBH Takımıyla Deplasmanda Karşılaşacak

Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası 8'li Finalinde Rakibiyle Kapışacak

Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın 8'li final turu ilk maçında, Türk Hava Yolları, yarın deplasmanda Macaristan'ın MBH takımıyla karşılaşacak. Müsabaka, Bekescsaba kentiyle aynı adı taşıyan salonda, TSİ 20.00'de başlayacak.

Avantaj İçin Mücadele Verecekler

Türk Hava Yolları, bu kritik maçtan alacağı iyi bir skorla rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 10 Aralık tarihinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Hans Vanwijn'i transfer etti
2
Türkiye Karting Şampiyonası'nın Finali Kocaeli'de Gerçekleşecek
3
UEFA Konferans Ligi 4. Hafta Başlıyor: Başakşehir Petrocub'u Ağırlayacak
4
Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası'nda MBH Takımıyla Deplasmanda Karşılaşacak
5
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda KP TANY'yi Konuk Ediyor
6
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Petrocub ile Karşılaşıyor
7
Boston Celtics, Los Angeles Clippers'ı 126-94 Yenerek 6. Galibiyetini Aldı

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası