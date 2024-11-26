Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası'nda MBH Takımıyla Deplasmanda Karşılaşacak

Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası 8'li Finalinde Rakibiyle Kapışacak

Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın 8'li final turu ilk maçında, Türk Hava Yolları, yarın deplasmanda Macaristan'ın MBH takımıyla karşılaşacak. Müsabaka, Bekescsaba kentiyle aynı adı taşıyan salonda, TSİ 20.00'de başlayacak.

Avantaj İçin Mücadele Verecekler

Türk Hava Yolları, bu kritik maçtan alacağı iyi bir skorla rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 10 Aralık tarihinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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