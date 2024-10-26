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Türk Hava Yolları, Keçiören Belediyesi'ni Rahat Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, Keçiören Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 15:41
Türk Hava Yolları, Keçiören Belediyesi'ni Rahat Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. Hafta Heyecanı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. haftada heyecan doruktaydı. Türk Hava Yolları, zorlu bir mücadeleye çıkmak üzere Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'a konuk oldu.

Maç Sonucu

Türk Hava Yolları, karşılaşmayı domine ederek, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet, Türk Hava Yolları'nın ligdeki iddiasını güçlendirdi. Maç Detayları

Karşılaşma, Türk Hava Yolları’nın üstün performansıyla geçilirken, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop sahasında tutunmakta zorlandı.

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