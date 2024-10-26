Türk Hava Yolları, Keçiören Belediyesi'ni Rahat Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. Hafta Heyecanı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. haftada heyecan doruktaydı. Türk Hava Yolları, zorlu bir mücadeleye çıkmak üzere Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'a konuk oldu.
Maç Sonucu
Türk Hava Yolları, karşılaşmayı domine ederek, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet, Türk Hava Yolları'nın ligdeki iddiasını güçlendirdi. Maç Detayları
Karşılaşma, Türk Hava Yolları’nın üstün performansıyla geçilirken, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop sahasında tutunmakta zorlandı.