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Türk Okçuluğundan Paris 2024 Başarısı

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyatları'ni madalya ile tamamladı, Başkan Topaloğlu gelecek hedefleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:55
Türk Okçuluğundan Paris 2024 Başarısı

Türkiye Okçuluğu Paris 2024'te Tarih Yazdı

Erkan Tiryaki ile yapılan özel röportajda, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı büyük bir başarıyla geçtiklerini belirtti.

Bronz Madalya ve Takım Başarısı

Topaloğlu, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de madalya kazanarak Türk okçuluğunun bir başarısına daha imza attıklarını söyledi. Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın kazandığı bronz madalyanın önemine değinerek, "Ülkemize takım madalyası kazandıran ilk branş olduk. Bu madalya, hem okçuluk hem de Türk sporu adına çok kıymetli.” dedi.

Mete Gazoz ve Gelecek Vizyonu

Başkan Topaloğlu, milli okçularımızdan Mete Gazoz'un bireysel olarak madalya alamamasını ciddiye almadıklarını vurguladı, "Mete, bizim gözbebeğimiz. Takım olarak aldığımız bronz madalya, diğer sporcular Ulaş ve Abdullah’ın da katkılarıyla elde edildi." şeklinde konuştu.

2028'de Daha Büyük Hedefler

Topaloğlu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için umutlarını güçlendirerek, "Gelecek maçlarda çok daha etkili olacağımıza inanıyorum. 17 yaşındaki Elif Berra Gökkır, 2028 bizim için önemli bir sporcu olacak.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne sağladıkları destekten ötürü teşekkür etti.

Başkanlık Seçimleri Üzerine Düşünceler

Son olarak, başkanlık seçimleri hakkında da düşüncelerini paylaşan Topaloğlu, camianın teveccühüne göre hareket edeceklerini belirtti.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin...

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin...

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

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