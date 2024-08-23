Türk Okçuluğunun Başarılı İsimlerinden Göktuğ Ergin: Hedefler Yüksek

Türk Okçuluğunun Yeni Yüzü Göktuğ Ergin'le Röportaj

Türk okçuluğunun sembol isimlerinden biri olan Göktuğ Ergin, başarıya ulaşmanın yollarını detaylandırdı. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin, sporcuların sadece yetenekleriyle değil, öz disiplinleri ve sıkı çalışmalarıyla büyük başarılara imza attıklarına dikkat çekti.

Başarı İçin Öz Disiplin Şart

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Mete Gazoz’un altın madalya kazanmasında önemli bir rol oynayan Ergin, “Büyük sporcu, elit sporcu yalnızca yetenekle olmaz” dedi. Yetenekli sporcuların ne kadar çalıştıklarının altını çizen Ergin, “Yarışmalar antrenmanda kazanılır. Antrenmanda gerekenleri yapmazsanız, yarışmada mucize beklemek pek gerçekçi değil” şeklinde konuştu.

Aile Gibi Bir Takım Ruhuyla İlerliyoruz

Ergin, sporcularıyla olan ilişkisini de tanımlayarak, “Sporcularla yılın büyük bir bölümünü birlikte geçiriyoruz ve bu bize çok yakın bir bağ kuruyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sorunların çözüm sağlaması adına antrenör olarak aktif bir rol üstlendiğini belirtti.

Gelecek Hayalleri: Los Angeles 2028

Gelecekte daha yüksek hedeflere ulaşmayı planladıklarını belirten Ergin, “Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda daha büyük bir takımla yer almayı hedefliyoruz” dedi. Ayrıca, karışık takımda madalya kazanmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

Mete Gazoz'un Performansı Üzerine

Ergin, Mete Gazoz'un Paris 2024’te bireysel olarak başarısız olmasının ardından, “Her olimpiyat kendi özelinde değerlendirilir” diyerek bu dönemde elde edilen deneyimin onlara katkı sağlayacağını vurguladı. Son olarak, Türkiye'de okçuluğa olan ilginin artmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.