Türk Pilotlar Uğur Soylu ve Şener Güray'dan Ralli Şampiyonasında Üçüncülük

Uğur Soylu ve Şener Güray'dan Başarı

Türk ralli pilotları Uğur Soylu ve Şener Güray, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) büyük bir başarı sergileyerek master klasmanında üçüncülük elde etti.

FIA WRC Master Klasmanı ve Türkiye Temsili

28 ekibin mücadele ettiği FIA WRC master klasmanı, Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan rallileriyle sona erdi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, Uğur Soylu ve Şener Güray, Türkiye'yi bu organizasyonda başarıyla temsil etti.

Sezon Performansı

Yıl boyunca Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan'da yarışan Soylu ve Güray, en son Yunanistan'daki Akropol Rallisi'ni üçüncü sırada tamamlayarak podyuma çıkmayı başardı. Evofone Racing Team ekibi olarak, bu sezon dua ikincilik, iki üçüncülük, iki dördüncülük ve bir beşincilik alarak, master klasmanında üçüncülüğü elde ettiler.

Türk ralli pilotları Uğur Soylu (sağda) ve Şener Güray (solda), Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) master klasmanında üçüncülük elde etti.

Türk ralli pilotları Uğur Soylu (sağda) ve Şener Güray (solda), Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) master klasmanında üçüncülük elde etti.

Türk ralli pilotları Uğur Soylu (sağda) ve Şener Güray (solda), Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) master klasmanında üçüncülük elde etti.