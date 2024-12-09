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Türk Takımları Avrupa Kupalarında 10 Maçla Saha Alacak

Bu hafta Avrupa kupalarında Türk takımları toplam 10 karşılaşmaya çıkacak. İşte maç programı ve detaylar.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 08:57
Türk Takımları Avrupa Kupalarında 10 Maçla Saha Alacak

Türk Takımları Avrupa Kupalarında Saha Alıyor

Basketbolda Avrupa kupalarında bu hafta Türkiye'yi temsil eden takımlar <>10 karşılaşmaya çıkacak. 2024-2025 sezonunda erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 takım faaliyete devam ediyor.

Erkek takımlar arasında THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ve Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor. Kadın takımlardan ise Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin Avrupa Ligi'nde, Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Maç Programı

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta Galatasaray, Aliağa Petkim ve Manisa Basket gruplarında maç oynamayacak. BKT Avrupa Kupası'nda ise Beşiktaş Fibabanka ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek.

Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı ise TSİ şöyle:

THY Avrupa Ligi:

  • 12 Aralık Perşembe: 20.45 Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa)
  • 13 Aralık Cuma: 20.30 Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

BKT Avrupa Kupası:

  • 11 Aralık Çarşamba: 19.30 Türk Telekom-Aris (Yunanistan)
  • 21.00 Beşiktaş Fibabanka-Bahçeşehir Koleji

Basketbol Şampiyonlar Ligi:

  • Yarın: 23.00 Tenerife (İspanya)-Karşıyaka

FIBA Avrupa Kupası:

  • 11 Aralık Çarşamba: 23.00 Porto (Portekiz)-TOFAŞ

Kadınlar FIBA Avrupa Ligi:

  • 11 Aralık Çarşamba: 22.30 Perfumerias Avenida (İspanya)-ÇBK Mersin
  • 12 Aralık Perşembe: 18.30 Fenerbahçe Opet-ZVVZ USK Prag (Çekya)

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası:

  • 11 Aralık Çarşamba: 19.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Galatasaray Çağdaş Faktoring
  • 20.00 InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)-Beşiktaş

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