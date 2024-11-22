Türk Takımları Avrupa Kupalarında Başarıyla Haftayı Tamamladı

Türk Basketbolu Avrupa'da Parlıyor

Bu hafta Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları, yedi karşılaşmadan altısını kazanarak önemli bir başarı elde etti. Tek mağlubiyeti ise Anadolu Efes, Fransız temsilcisi Paris Basketbol karşısında yaşadı.

Katılım Sayıları ve Temsilciler

2024-2025 sezonunda Türkiye’yi erkeklerde 10, kadınlarda ise 5 takım temsil etmekte. Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkimspor ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.

Kadınlar tarafında ise Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin Avrupa Ligi'nde, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol FIBA Avrupa Kupası’nda mücadele ediyor.

Hafta Sonu Maç Sonuçları

Erkeklerde THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes haftanın tek yenilgisini alırken, Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü. Kadınlarda ise Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, grup maçlarındaki beş karşılaşmasını da kazanmayı başardı.

Maçların Sonuçları

Türk takımlarının hafta içi Avrupa kupalarında oynadığı maçlar şu şekilde:

THY Avrupa Ligi: Virtus Segafredo Bologna (İtalya) - Fenerbahçe Beko: 82-86

Virtus Segafredo Bologna (İtalya) - Fenerbahçe Beko: Anadolu Efes - Paris Basketbol (Fransa): 84-93

Kadınlar FIBA Avrupa Ligi: Zabiny Brno (Çekya) - ÇBK Mersin: 45-64

Zabiny Brno (Çekya) - ÇBK Mersin: Casademont Zaragoza (İspanya) - Fenerbahçe Opet: 69-80

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası: YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - Piestanske Cajky (Slovakya): 78-73

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - Piestanske Cajky (Slovakya): SL Benfica (Portekiz) - Beşiktaş: 55-76

Sportiva (Portekiz) - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 44-76

Bu sonuçlarla Türk takımları, Avrupa'da büyük bir başarıya daha imza atmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.