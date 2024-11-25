Türk Takımları Avrupa Voleybol Kupalarında Mücadele Verecek

Türk Takımları Avrupa Voleybol Kupalarına Hazır

Voleybolseverler için heyecan dolu bir hafta başlıyor. Bu hafta, 6 Türk voleybol takımı Avrupa kupası mücadelesine çıkacak. Türkiye Voleybol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, Türk kulüpleri kadınlar kategorisinde CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası turnuvalarında savaşacak.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Maçları

Yarın:

22.00 Levallois Paris Saint Cloud (Fransa) - Eczacıbaşı Dynavit

27 Kasım Çarşamba:

22.00 Neptunes Nantes (Fransa) - Fenerbahçe Medicana

28 Kasım Perşembe:

19.30 VakıfBank - Numia Vero Volley Milano (İtalya)

Kadınlar CEV Kupası

27 Kasım Çarşamba:

19.00 Kuzeyboru - Volley Mulhouse (Fransa)

20.00 MBH - Bekescsaba (Macaristan) - Türk Hava Yolları

Kadınlar CEV Challenge Kupası

27 Kasım Çarşamba:

21.30 Sm Aesch Pfeffingen (İsviçre) - Galatasaray Daikin

Türk takımları, uluslararası başarılarını sürdürmek için sahada kıyasıya bir mücadele sergileyecek. Tüm voleybolseverleri bu karşılaşmalara destek olmaya davet ediyoruz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.