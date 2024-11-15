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Türk Takımları EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Yarının Kazananı Olmak İçin Mücadele Edecek

Üsküdar Belediyespor ve Görele Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda tur için mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:50
Türk Takımları EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Yarının Kazananı Olmak İçin Mücadele Edecek

Üsküdar Belediyespor ile Görele Belediyespor, yarın EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda önemli maçlara çıkacak. Kadın hentbolunda Türkiye'yi temsil eden bu takımlar, 3. turda rakiplerine karşı galibiyet için mücadele edecekler.

Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Portekiz temsilcisi Madeira Andebol SAD ile rövanş maçında karşılaşacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı 28-25 kaybeden Üsküdar ekibi, turu atlamak için en az 4 farkla galip gelmek zorunda. Funchal kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Diğer yandan, Görele Belediyespor, Avusturya'nın WAT Atzgersdorf takımıyla başkent Viyana'da mücadele edecek. Hans Lackner Spor Salonu'ndaki karşılaşma ise TSİ 18.00'de başlayacak.

Her iki takım da, bir gün sonra yine aynı şehirde bu sefer tur atlamak için rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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