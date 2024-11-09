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Türk Telekom, Aliağa Petkimspor'u 75-68 Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, Aliağa Petkimspor'u 75-68 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 20:11
Türk Telekom, Aliağa Petkimspor'u 75-68 Mağlup Etti

Türk Telekom, Aliağa Petkimspor'u Deplasmanda Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, deplasmanda karşılaştığı Aliağa Petkimspor'u 75-68 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Türk Telekom, Bless'in etkili oyunuyla son 4 dakikaya 15-6 önde girdi. Ancak, Aliağa Petkimspor'un 8-0'lık bir seri yakalamasıyla son dakika içinde 19-18 üstünlük sağladı. Bu andan sonra Türk Telekom, Brown'un sayısıyla ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta ilk 5 dakikayı 32-28 üstün kapatan Türk Telekom, kalan bölümdeki etkili mücadele ile farkı açtı. Başkent temsilcisi, ilk yarı sonunda soyunma odasına 47-33 üstün gitti.

Üçüncü periyotta, Türk Telekom farkı açarak ilk 5 dakika içinde 55-37’ye kadar ulaşırken, bu periyodu 61-47 üstün kapattı.

Son periyotta 32. dakikayı 63-49 önde geçen Türk Telekom, karşısında Yavuz, Aldridge ve Echenique ile 11-0’lık bir seri yakalayan Aliağa Petkimspor, bitime 4 dakika 30 saniye kala farkı 63-60’a indirdi. Her ne kadar oyunu dengeleyen Türk Telekom, farkın daha da azalmasına izin vermeyerek müsabakadan 75-68 galip ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Türk Telekom...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Türk Telekom takımları, ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Telekom oyuncusu Braian Alexander Angola Rodas (11) ile Aliağa Petkimspor oyuncusu Yavuz Gültekin (19) ve Troy Selim Şav (15) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Türk Telekom...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Türk Telekom takımları, ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Telekom oyuncusu Braian Alexander Angola Rodas (11) ile Aliağa Petkimspor oyuncusu Yavuz Gültekin (19) ve Troy Selim Şav (15) mücadele etti.

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