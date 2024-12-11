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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Aris Midea'yı Geçti

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Aris Midea'yı 87-77'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 22:05
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Aris Midea'yı Geçti

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Önemli Bir Zafer Aldı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 11. hafta maçında, konuk ettiği Yunan temsilcisi Aris Midea'yı 87-77 yenmeyi başardı.

Maçın İlk Periyotunda Aris Midea Üstünlüğü

Maç, takımların sert savunmasıyla başladı. İlk 5 dakikada Aris Midea, 8-4’lük bir skorla öne geçti. Konuk ekip, yay gerisinden bulduğu isabetli şutlarla ilk periyodu 22-14 önde tamamladı.

Türk Telekom'un Geri Dönüşü

İkinci periyoda hızlı bir başlangıç yapan Türk Telekom, 8-2'lik bir seri yakalayarak Ioannis Kastritis yönetimindeki Aris Midea'yı mola almaya zorladı. Türk Telekom, maçın 15. dakikasında 34-31 öne geçti. Her iki takım da yay gerisinde etkili olduğu bu dönemin sonunda, Türk Telekom soyunma odasına 45-43 önde giden taraf oldu.

Çekişmeli Maçın Son Dönemi

Üçüncü periyotta, her iki takım da sayı bulmakta zorlanırken, çeyreğin ilk 3 dakikası Türk Telekom'un 48-47'lik üstünlüğü ile geçti. Başkent temsilcisi, çeyreği 63-60 önde tamamladı.

Galibiyetle Tamamlanan Maç

Son bölümde oyunu kontrol eden Türk Telekom, maçı 87-77'lik skorla kazanarak büyük bir galibiyet elde etti.

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