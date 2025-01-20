Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası’nda Çeyrek Final İçin Üç Maçla Yüzleşiyor

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası çeyrek finale direkt katılmak için kritik üç maça odaklandı. Başantrenör Erdem Can, galibiyet çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:41
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası’nda Çeyrek Final İçin Üç Maçla Yüzleşiyor

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası’nda Çeyrek Finale Odaklandı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası’nda çeyrek finale direkt katılmak için son üç maçına odaklandı. Başantrenör Erdem Can, "Başka takımların alacağı sonuçlara bakmaksızın üç maçımızı da kazanırsak, inanıyorum ki çeyrek finale direkt kalma şansını yakalayabileceğiz," dedi.

Kritik Maçlar Bekliyor

BKT Avrupa Kupası’nın 15. haftası itibarıyla 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile 4. sırada yer alan Türk Telekom, normal sezonun bitimine üç hafta kala önemli karşılaşmalar bekliyor. Takım, Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca, İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav ve İtalyan ekibi Umana Reyer ile mücadele edecek. Bu maçlardan galibiyet alarak normal sezonu ikinci sırada bitirmeyi hedefliyor.

İlk Maçta Üstün Performans

Türk Telekom, Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca ile oynayacağı karşılaşmada, ligin ilk karşılaşmasında rakibini 99-80 yenmeyi başarmıştı. Bu da takıma moral ve motivasyon sağlıyor.

Erdem Can: "Her Şey Bizim Elimizde"

Erdem Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BKT Avrupa Kupası’nda kalan maçları kazanmak için çıkacağız. Her şey bizim elimizde. Eğer üç maçımızı da kazanırsak, çeyrek finale direkt kalma şansını yakalayabileceğiz," ifadelerini kullandı.

Zorlukların Üstesinden Geleceğiz

Takımın mental durumu ve performansı üzerine de değerlendirmelerde bulunan Can, "Son 5 maçımızın 4’ünü kazandık. Bu, öz güvenimizin toparlanmasına yardımcı oldu. Ancak hücum ribauntları üzerinde daha fazla çalışmalıyız. Birlikte hareket etme ve konsantrasyon gerektiriyor," dedi.

Yerli Oyuncuların Önemi

Türk oyuncuların takıma katılımını değerlendiren Can, "Biz pasaporta veya kontrata bakmıyoruz. Performans veren ve iyi çalışan oyuncular, sahada daha fazla şans buluyor. Bu tamamen yeni bir takım kurduk ve adaptasyon süreci yaşanıyor. Birbirimize alıştığımızda daha iyi yerlere geleceğiz," şeklinde konuştu.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can (sağda), BKT Avrupa Kupası'nın normal...

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can (sağda), BKT Avrupa Kupası'nın normal sezonunun bitimine üç hafta kalmasına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can (sağda), BKT Avrupa Kupası'nın normal...

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can (sağda), BKT Avrupa Kupası'nın normal sezonunun bitimine üç hafta kalmasına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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