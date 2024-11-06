Türk Telekom BKT Avrupa Kupası'nda U-BT Cluj-Napoca'yı Farklı Geçti

Türk Telekom ve U-BT Cluj-Napoca Mücadelesi

BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 7. haftasında Türk Telekom, sahasında U-BT Cluj-Napoca takımını 99-80'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Başlangıcı

İki takım da karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaparak, ilk dakikalarda dengeli bir mücadele sergiledi. Türk Telekom, maçın 5. dakikasında 15-12'lik skorla öne geçti. Her iki takım hücumda da etkili kalmaya devam ederken, Türk Telekom'dan Brown ve Bess sayılar bulmaya çalışırken, konuk takımda Hankins ve Simpson öne çıktı.

İlk Periyot

İlk çeyrek, 52 sayının atıldığı bir mücadeleye sahne oldu ve U-BT Cluj-Napoca periyodu 30-22'lik skorla önde tamamladı.

İkinci Çeyrek

İkinci çeyrekte, Türk Telekom rakibine sıkı bir savunma uygulayarak ilk 3 dakikada yalnızca 4 sayı atmasına izin verdi. Bu süreçte Türk Telekom, potaya 10 sayı göndermeyi başardı. Uzanmış düzenli bir oyunla farkı kapatan Türk Telekom, soyunma odasına 52-47 önde gitti.

Üçüncü Çeyrek

Üçüncü periyodun başında Türk Telekom, yay gerisinden Brown ve Angola ile 6-0'lık bir seri yakalayarak üstünlüğünü artırdı. Savunmada da rakiplerine sadece 6 sayı imkanı tanıyan Türk Telekom, üçüncü periyodu 80-64'lük skorla önde tamamladı.

Final Periyodu

Son çeyreğe daha etkili başlayan U-BT Cluj-Napoca, dakikalar 33'ü gösterdiğinde farkı 12 sayıya indirdi. Ancak, Türk Telekom'dan Makoundo, Brown ve Angola ile bulduğu sayılarla maçtaki üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 19 sayı farkla 99-80'lik skorla kazandı.

Brown'ın Performansı

Türk Telekom'un bu galibiyetindeki en büyük etken ise Anthony Brown'ın 39 sayısı oldu. Bu sonuçla Türk Telekom, 7. haftayı 4. galibiyetle tamamladı.