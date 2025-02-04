Türk Telekom, Çeyrek Final İçin Hapoel Bank Yahav ile Mücadele Edecek!

Türk Telekom, Hapoel Bank Yahav ile Karşılaşacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında deplasmanda Hapoel Bank Yahav ile karşı karşıya gelecek. Maç, Bulgaristan'ın Samokov kentindeki spor salonunda, TSİ 21.30'da başlayacak.

Grup Durumu ve Önemi

Başkent ekibi, organizasyondaki performansıyla dikkat çekiyor. Şu anda 10 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile grupta 4. sırada bulunan Türk Telekom, aynı istatistiğe sahip olan Hapoel Bank Yahav'ın averajı nedeniyle 2. sırada yer aldığını görüyor.

Türk Telekom, Hapoel Bank Yahav ile daha önce Sırbistan'da oynadığı karşılaşmayı 94-77 kaybetmişti. Ancak Avrupa Kupası'nda play-off'a kalmayı garantileyen takım, bu önemli maçı kazanması durumunda grubu 2. bitirerek doğrudan çeyrek finale adını yazdıracak.