Türk Telekom’da Yavuz Gültekin ve Kris Bankston: 'Bu Sezon Şampiyonluğa Talibiz'

Yavuz Gültekin ve Kris Bankston, Türk Telekom olarak üç kulvarda şampiyonluğu hedeflediklerini ve taraftar desteğiyle başarılı olacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:33
Türk Telekom’da Yavuz Gültekin ve Kris Bankston: 'Bu Sezon Şampiyonluğa Talibiz'

Türk Telekom’da Hedef Şampiyonluk

SALİH ULAŞ ŞAHAN - Türk Telekom oyuncuları Yavuz Gültekin ve Kris Bankston, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, BKT Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası'nda başarılı olacaklarına inanıyor.

Yavuz Gültekin: Birliktelik ve Hedefler

Yeni sezon hazırlıklarının iyi ilerlediğini aktaran Yavuz, "Hazırlık dönemini de turnuvaları da gayet iyi geçirdiğimize inanıyorum. Takımın yüzde 90'ı yeni. O yüzden birlikteliğimizi ve takımdaşlığımızı pekiştirdiğimize inanıyorum. Yeni sezonda da ne olacağını göreceğiz. Üç kulvarda da, şampiyonluğu hedefliyoruz ve bunu yapacağımıza inanıyorum. Buna göre gayet yetenekli oyuncularımız var. Bakalım, takımdaşlığımız olduğu için de heyecanlıyız ve sevinçliyiz."

Takıma yeni katılan isimlere de değinen Yavuz, "Çoğu oyuncuyla birlikte karşılıklı oynamıştık, birbirimizi tanıyorduk ama kişisel olarak soyunma odasında da dışarıda da birlikte geçirdiğimiz vakitten sonra daha fazla birbirimizi tanımış olduk. İyi insanlar, iyi arkadaşlar. Bakalım bu sezon, inşallah başarılı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlara çağrı yapan Yavuz, "Onların desteği olmadan biz başaramayız. Onların desteğiyle bir yerlere geliyoruz. Taraftar desteği çok önemli. O yüzden gelip bizi izlemelerini, bizim için destek olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kris Bankston: 'Bu Yıl Geliyoruz'

Yeni transferlerden ABD'li pivot Kris Bankston ise, "Hazırlıklarım iyi gidiyor. Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz ve bundan keyif alıyorum. Sahada her şeyimi ortaya koymak ve bu yıl kazanmak istiyorum." dedi.

Türkiye ligindeki rekabete ve şehrin atmosferine dikkat çeken Bankston, "Oyun çok daha hızlı. Şehir de harika. Her gün yapacak yeni şeyler buluyorum. Taraftarlar bizi izlesin, bu yıl geliyoruz. Sadece kazanmak istiyorum. EuroCup'ı kazanmak istiyorum, ligi kazanmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burak Yılmaz, Gaziantep FK'de Kariyerinin En İyi Puan Ortalamasına Ulaştı
2
Srdjan Jovanovic, Fenerbahçe – Nice maçını yönetecek
3
Jeremie Pignard, Legia Varşova - Samsunspor maçının hakemi
4
Eylülde Millilerden Tarihi Başarılar: EuroBasket Gümüş, Voleybolda Dünya İkinciliği
5
Bahçeşehir Koleji, U-BT Cluj-Napoca Deplasmanında
6
Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'ne Paris Basketbol ile Başlıyor
7
Beşiktaş 3-1 Kocaelispor: Selçuk İnan'dan Gergin Başlangıç Eleştirisi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları