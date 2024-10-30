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Türk Telekom'dan BKT Avrupa Kupası'nda Zorlu Dönem

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda son üç maçında mağlubiyet aldı ve duraklama dönemine girdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 10:15
Türk Telekom'dan BKT Avrupa Kupası'nda Zorlu Dönem

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Şanssızlık Yaşıyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nda gerçekleşen son üç karşılaşmasında istediği sonuçları alamadı. Başkent temsilcisi, sezonun başlangıcında yeni başantrenörü Erdem Can yönetiminde oldukça iddialı başlamıştı.

Sezona İyi Bir Başlangıç

Takım, B Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'nın Lietkabelis ekibini 72-66'lık skorla yenerek sezonu açarken, ikinci müsabakada Yunanistan temsilcisi Aris Midea'yı 68-63, üçüncü maçında ise Slovenya'dan Cedevita Olimpija'yı 78-70 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Dört Haftalık Performansın Ardından Zor Dönem

Üç haftanın sonunda grupta averajla ikinci sırada bulunan Türk Telekom, dördüncü haftada Fransa'nın Cosea JL takımına 67-63, beşinci haftada sahasında İspanyol ekibi Valencia Basket'e 101-87 ve altıncı haftada ise deplasmanda Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımına 89-77 yenilerek büyük bir düşüş yaşadı.

Çıkış İçin Son Şans

Altıncı hafta sonunda, maç fazlasıyla beşinci sırada bulunan Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nın yedinci haftasında 6 Kasım'da sahasında Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımıyla karşı karşıya gelecek. Takım, bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi umuyor.

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