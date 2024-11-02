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Türk Telekom'dan Farklı Galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, Darüşşafaka Lassa'yı farklı bir skorla geçti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 15:30
Türk Telekom'dan Farklı Galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Dolu Maç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 105-68 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

İlk Çeyrek ve Devre Sonu Durumu

Yüksek tempoda gerçekleşen ilk çeyrekte, Türk Telekom'un Makoundou ile pota altından peş peşe bulduğu sayılar sonucunda, çeyrek 26-22'lik avantajla sona erdi.

İkinci çeyrekte Moore ile mücadele etmeye devam eden Darüşşafaka, Brown'ın katkısıyla Türk Telekom'un farkı artırmasına engel olamadı. Soyunma odasına 48-39 önde giden Türk Telekom, 22 sayılık bir avantajla son çeyreğe girdi.

Son Çeyrek ve Mücadeledeki Performans

Üçüncü çeyrek boyunca hücumda Moore ile önemli sayılar bulan Türk Telekom, Darüşşafaka'nın düşük üç sayı yüzdesi ve oyuncu eksikliği nedeniyle son 10 dakikaya 22 sayılık farkla girdi. Maç sonunda Türk Telekom, 105-68'lik sonuçla salondan galip ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Türk Telekom ile Darüşşafaka Lassa, Ankara Spor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Türk Telekom ile Darüşşafaka Lassa, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Türk Telekomlu oyuncu Braian Alexander (11) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Türk Telekom ile Darüşşafaka Lassa, Ankara Spor...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Türk Telekom ile Darüşşafaka Lassa, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Türk Telekomlu oyuncu Braian Alexander (11) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

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