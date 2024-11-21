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Türk Telekom-Hapoel Bank Maçı Sırbistan'da Yapılacak

Türk Telekom'un Hapoel Bank ile oynayacağı maç, güvenlik nedenleriyle Sırbistan'ın Belgrad şehrinde gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:24
Türk Telekom-Hapoel Bank Maçı Sırbistan'da Yapılacak

Türk Telekom-Hapoel Bank Maçı Sırbistan'da Oynanacak

Türk Telekom Spor Kulübü'nün BKT Avrupa Kupası 9. hafta maçında, İsrail ekibi Hapoel Bank ile 28 Kasım Perşembe günü karşılaşması, Euroleague Yönetimi tarafından Sırbistan'a alındı.

İlk olarak Ankara Spor Salonu'nda oynaması planlanan bu önemli karşılaşma, güvenlik tedbirleri nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak. Euroleague tarafından alınan bu karar, Avrupa'daki güvenlik durumları göz önüne alınarak alındı.

Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, konu ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Takımımız ile Hapoel arasında 28 Kasım Perşembe günü Ankara'da oynanması planlanan maç, Euroleague yetkililerince alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Belgrad’da yapılacak" dedi.

Şentürk, taraftarların desteklerinin önemine de değinerek, "Taraftarımız önünde maç oynamayı bizler de çok isterdik ancak tribünde olamayan taraftarlarımızın bizleri ekran başında destekleyeceğine hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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