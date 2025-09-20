Türk Telekom Şampiyon: Yalçın Efe Turnuvası'nda 96-82 Zafer

Türk Telekom, Ankara'da düzenlenen Yalçın Efe Turnuvası finalinde Lokomotiv Kuban'ı 96-82 yenerek şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 23:25
Türk Telekom Yalçın Efe Turnuvası'nı Şampiyon Olarak Tamamladı

Finalde Lokomotiv Kuban'ı 96-82 mağlup etti

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Ankara'da düzenlenen Yalçın Efe Turnuvası finalinde Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı 96-82 yenerek turnuvanın birincisi oldu.

Turnuvaya Maroussi BC (Yunanistan), Lokomotiv Kuban, Karşıyaka ve Türk Telekom katıldı. Ankara Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasında ev sahibi ekip etkili oyunuyla öne çıktı.

Maçın ilk yarısını 50-36 üstün tamamlayan Türk Telekom, ikinci yarıda da ritmini koruyarak skoru kontrol etti ve mücadeleyi 96-82'lik sonuçla kazandı.

Bu sonuçla Türk Telekom, Yalçın Efe Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşırken turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çekti.

