Türk Telekom, U-BT Cluj-Napoca'yı Ağırlıyor

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda U-BT Cluj-Napoca'yı Ağırlıyor
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 7. haftasında yarın U-BT Cluj-Napoca ile mücadele edecek.
Maç Bilgileri
Karşılaşma, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve saat 19.30'da başlayacak.
Takım Performansları
Türk Telekom, gruptaki ilk 3 maçını kazanmasına rağmen, son 3 karşılaşmasında mağlup olarak zorlu bir dönemden geçiyor. Öte yandan, Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca, ilk 3 maçında galibiyet alamazken, son 3 müsabakasından zaferle ayrıldı.
Geçen Sezonun İzleri
İki takım, geçen sezon da aynı grupta yer aldı. Oynanan maçların hepsini ev sahibi ekipler kazanmıştı.