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Türk Telekom, U-BT Cluj-Napoca'yı Ağırlıyor

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda U-BT Cluj-Napoca ile karşı karşıya geliyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 08:41
Türk Telekom, U-BT Cluj-Napoca'yı Ağırlıyor

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda U-BT Cluj-Napoca'yı Ağırlıyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 7. haftasında yarın U-BT Cluj-Napoca ile mücadele edecek.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve saat 19.30'da başlayacak.

Takım Performansları

Türk Telekom, gruptaki ilk 3 maçını kazanmasına rağmen, son 3 karşılaşmasında mağlup olarak zorlu bir dönemden geçiyor. Öte yandan, Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca, ilk 3 maçında galibiyet alamazken, son 3 müsabakasından zaferle ayrıldı.

Geçen Sezonun İzleri

İki takım, geçen sezon da aynı grupta yer aldı. Oynanan maçların hepsini ev sahibi ekipler kazanmıştı.

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