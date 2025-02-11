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Türk ve Bulgar Güreşçilerden Ortak Kamp: Edirne Sporun Merkezi Olacak

Türk ve Bulgar güreşçiler Edirne'de düzenlenen kamp ile form tutuyor, Edirne sporun merkezi olması hedefini güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:21
Türk ve Bulgar Güreşçilerden Ortak Kamp: Edirne Sporun Merkezi Olacak

Türk ve Bulgar Güreşçilerden Ortak Kamp

Edirne'de, Valilik öncülüğünde düzenlenen güreş kampında Türk ve Bulgar sporcular bir araya gelerek antrenman yaparak form tutmaya çalışıyor. Bu özel etkinlik, Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu organizasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilciliği koordinasında gerçekleştiriliyor.

Kampa Katılım ve Süreç

Kampa, 30 Bulgaristan vatandaşı ve 50 Türk sporcu katıldı. Bulgaristan'ın Filibe ve Eski Cuma kentlerinden gelen güreşçiler, Edirne Güreş Eğitim Merkezi'nde 7-9 Şubat tarihleri arasında 3 gün boyunca antrenman yaptı. Sporcular, hazırlık müsabakaları ile tecrübe kazanarak yıl içinde gerçekleşecek şampiyonalar için formunu artırdı.

Edirne'nin Spor Merkezi Olma Hedefi

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun birleştirici gücünü kullanarak güzel etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Vali Yunus Sezer'in talimatlarıyla Balkanlar'daki gençleri Edirne'de ağırladıklarını vurgulayan Ak, "Edirne, bir spor şehri olmalı. Sayın Valimiz, 'Edirne, Balkanlar'ın spor merkezi olsun' şeklinde bir hedef koydu," dedi.

Kampın Yararları

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, bu kamp ile iki ülke sporcularının teknik anlamda pek çok katkı sağladığını kaydederek, "Bu kamp ve benzeri etkinlikler hem soydaşlarımızı ve komşularımızı güçlendiriyor hem de bizim sporcularımıza teknik anlamda katkı sağlıyor," diye ekledi.

Sporcuların Görüşleri

Eski Cuma Güreş Kulübü Başkanı ve antrenör Mustafa Çerkezov, kampın tüm sporcular için faydalı geçtiğini belirtti. Türk antrenörler Habil Kara ve Turhan Aslantürk de etkinliğin her iki ülkenin sporcularına büyük fayda sağladığını ifade etti.

Güreşçilerin Düşünceleri

Sporculardan İrem Akalın, "Farklı ülkelerin sporcularıyla antrenman yapmak, bana yeni bir tecrübe kazandırdı. 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olmayı hedefliyorum," dedi. Diğer bir soydaş güreşçi Esad Bozali ise, "Kampımız verimli geçti, herkese teşekkür ediyorum," diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Edirne'de Valilik öncülüğünde düzenlenen güreş kampında Türk ve Bulgar sporcular, antrenman...

Edirne'de Valilik öncülüğünde düzenlenen güreş kampında Türk ve Bulgar sporcular, antrenman yaparak form tuttu. Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu organizasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilciliği koordinasyonunda Edirne Güreş Eğitim Merkezi'nde güreş kampı düzenlendi.

Edirne'de Valilik öncülüğünde düzenlenen güreş kampında Türk ve Bulgar sporcular, antrenman...

Edirne'de Valilik öncülüğünde düzenlenen güreş kampında Türk ve Bulgar sporcular, antrenman yaparak form tuttu. Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu organizasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilciliği koordinasyonunda Edirne Güreş Eğitim Merkezi'nde güreş kampı düzenlendi.

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