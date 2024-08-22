Türk Voleybolunun Efsane İsimlerinden Enver Göçener Son Yolculuğuna Uğurlandı

Enver Göçener'in Vefatı

Türk voleybolunun önemli isimlerinden Enver Göçener, 81 yaşında yaşamını yitirdi ve son yolculuğuna uğurlandı.

Voleybol Camiasından Veda

Enver Göçener, "Hocaların hocası" olarak bilinen bir figür olarak Türk voleybolunda iz bıraktı. Pazar günü, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda kendisi için düzenlenen törene katılanlar arasında Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve birçok spor insanı yer aldı.

Başsağlığı Mesajları

Törende konuşma yapan Mehmet Akif Üstündağ ve Dursun Özbek, Göçener'in ailesine ve voleybol camiasına başsağlığı dilediler.

Cenaze Töreni

Göçener'in cenazesi, Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Yalılar Mezarlığı'na defnedildi. Türk voleybolu, bu büyük ismi unutmayacak.