Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2. Hafta Sonuçları
Haftanın özeti
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. hafta, bir maç dışında tamamlandı. Fenerbahçe arsaVev-Beylerbeyispor mücadelesi, konuk takımın sahaya çıkmaması gerekçesiyle oynanmadı. Ayrıca Ünyespor, Bornova Hitabspor'un ligden ihraç edilmesi nedeniyle müsabakayı 3-0 hükmen kazandı.
Hafta sonuçları
Fatih Vatanspor - Galatasaray GAİN: 0-4
Hakkarigücü - Prolift Giresun Sanayispor: 1-0
Trabzonspor - Yüksekovaspor: 2-0
Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-3
1207 Antalyaspor - Çekmeköy Bilgidoğa: 1-1
Beşiktaş - ALG Spor: 15-0
Not: Fenerbahçe arsaVev - Beylerbeyispor maçı konuk takımın sahaya çıkmaması gerekçesiyle oynanmadı; Ünyespor, Bornova Hitabspor'un ligden ihraç edilmesi sonucunda müsabakayı 3-0 hükmen kazandı.