Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2. Hafta Sonuçları

Haftanın özeti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. hafta, bir maç dışında tamamlandı. Fenerbahçe arsaVev-Beylerbeyispor mücadelesi, konuk takımın sahaya çıkmaması gerekçesiyle oynanmadı. Ayrıca Ünyespor, Bornova Hitabspor'un ligden ihraç edilmesi nedeniyle müsabakayı 3-0 hükmen kazandı.

Hafta sonuçları

Fatih Vatanspor - Galatasaray GAİN: 0-4

Hakkarigücü - Prolift Giresun Sanayispor: 1-0

Trabzonspor - Yüksekovaspor: 2-0

Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-3

1207 Antalyaspor - Çekmeköy Bilgidoğa: 1-1

Beşiktaş - ALG Spor: 15-0

