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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. Hafta Maçları Gerçekleşti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları, heyecan dolu maçlarla tamamlandı. Sonuçlar derlendi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:37
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. Hafta Maçları Gerçekleşti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. Haftanın Sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde lig heyecanı devam ediyor. 10. hafta karşılaşmaları büyük bir mücadeleye sahne oldu. İşte maçların sonuçları:

Maç Sonuçları

Hakkarigücüspor - Galatasaray Petrol Ofisi: 1-2

ALG Spor - Trabzonspor: 3-2

Beşiktaş JK United Payment - Amed Sportif Faaliyetler: 2-1

Fatih Vatanspor - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-3

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Ünye Kadın SK: 3-0

Beylerbeyi SK - Bornova Hitabspor: 0-0

Not: Karadeniz Ereğli Belediyesporun ligden ihracı nedeniyle rakibi Çekmeköy Bilgidoğa haftayı müsabaka oynamadan geçmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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