Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. Hafta Sonuçları Belli Oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. Hafta Heyecanı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. hafta, gerçekleştiren 5 maçla sona erdi. Takımların büyük mücadeleleriyle dolu geçen haftada alınan sonuçlar ve göz dolduran performanslar dikkat çekti.
Haftanın Maç Sonuçları
Oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:
- Bornova Hitabspor - ALG Spor: 0-4
- Trabzonspor - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-1
- Fenerbahçe Petrol Ofisi - Hakkarigücüspor: 4-0
- Amed Sportif Faaliyetler - Fatih Vatanspor: 2-5
- Ünye Kadın Spor Kulübü - Çekmeköy Bilgidoğa: 3-0
Bu sonuçlarla birlikte ligin gidişatı heyecanını artırırken, takımların aldıkları puanlar da büyük önem taşıyor. Haftanın en dikkat çekici maçlarından biri olan Amed Sportif Faaliyetler - Fatih Vatanspor karşılaşması, tam anlamıyla bir gol düellosuna sahne oldu.
Ligin ilerleyen haftalarında bu performansların nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.