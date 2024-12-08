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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. Hafta Sonuçları Belli Oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. hafta, 5 maçla tamamlandı. İşte sonuçlar.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 18:53
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. Hafta Sonuçları Belli Oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. Hafta Heyecanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. hafta, gerçekleştiren 5 maçla sona erdi. Takımların büyük mücadeleleriyle dolu geçen haftada alınan sonuçlar ve göz dolduran performanslar dikkat çekti.

Haftanın Maç Sonuçları

Oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

  • Bornova Hitabspor - ALG Spor: 0-4
  • Trabzonspor - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-1
  • Fenerbahçe Petrol Ofisi - Hakkarigücüspor: 4-0
  • Amed Sportif Faaliyetler - Fatih Vatanspor: 2-5
  • Ünye Kadın Spor Kulübü - Çekmeköy Bilgidoğa: 3-0

Bu sonuçlarla birlikte ligin gidişatı heyecanını artırırken, takımların aldıkları puanlar da büyük önem taşıyor. Haftanın en dikkat çekici maçlarından biri olan Amed Sportif Faaliyetler - Fatih Vatanspor karşılaşması, tam anlamıyla bir gol düellosuna sahne oldu.

Ligin ilerleyen haftalarında bu performansların nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.

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