Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. Hafta Sonuçları Belli Oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. Hafta Heyecanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. hafta, gerçekleştiren 5 maçla sona erdi. Takımların büyük mücadeleleriyle dolu geçen haftada alınan sonuçlar ve göz dolduran performanslar dikkat çekti.

Haftanın Maç Sonuçları

Oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Bornova Hitabspor - ALG Spor : 0-4

- : 0-4 Trabzonspor - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET : 2-1

- : 2-1 Fenerbahçe Petrol Ofisi - Hakkarigücüspor : 4-0

- : 4-0 Amed Sportif Faaliyetler - Fatih Vatanspor : 2-5

- : 2-5 Ünye Kadın Spor Kulübü - Çekmeköy Bilgidoğa: 3-0

Bu sonuçlarla birlikte ligin gidişatı heyecanını artırırken, takımların aldıkları puanlar da büyük önem taşıyor. Haftanın en dikkat çekici maçlarından biri olan Amed Sportif Faaliyetler - Fatih Vatanspor karşılaşması, tam anlamıyla bir gol düellosuna sahne oldu.

Ligin ilerleyen haftalarında bu performansların nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.