Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 15. Hafta Maçları Gerçekleşti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 15. Hafta Sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 15. hafta karşılaşmaları oynandı ve takımlar arasındaki mücadele, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Maç Sonuçları

Ligin 15. haftasındaki maç sonuçları aşağıdaki gibi gerçekleşti:

Beylerbeyispor - Fatih Vatanspor: 3-2

- 3-2 Ünye Kadın Spor Kulübü - Galatasaray: 1-8

- 1-8 Trabzonspor - Bornova Hitabspor: 6-0

- 6-0 Çekmeköy Bilgidoğa - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-11

- 0-11 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Amed Sportif Faaliyetler: 4-0

- 4-0 ALG Spor - Beşiktaş United Payment: 0-2

Bu hafta gerçekleştirilen maçlarla birlikte takım performansları ve puan durumu merak konusu olmaya devam ediyor.