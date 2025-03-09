Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. Hafta Maçları Tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta maçları nihayetlendi, kazanan takımlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 18:45
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. Hafta Maçları Tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. Hafta Sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Ligin heyecan dolu 19. haftasında elde edilen sonuçlar, futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. İşte edinilen sonuçlar:

  • Karadeniz Ereğli Belediyespor - ALG Spor: 0-3 (Hükmen)
  • Bornova Hitabspor - Amed Sportif Faaliyetler: 4-1
  • Galatasaray - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-1
  • Trabzonspor - Beşiktaş JK United Payment: 2-0
  • Ünye Kadın Spor Kulübü - Fatih Vatanspor: 0-0
  • Çekmeköy Bilgidoğa - Hakkarigücüspor: 0-3
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Beylerbeyispor: 3-1

Bu sonuçlarla birlikte, ligdeki takımların performansları daha da şekillenmiş oldu. Futbolseverler için nefes kesen anların yaşandığı bu hafta, gelecek karşılaşmalar için heyecanı artırdı.

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