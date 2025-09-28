Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. Hafta 12 Kasım'a Ertelendi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8 Ekim'de oynanacak 4. hafta maçları, A Milli Kadın Futbol Takımı takvimi nedeniyle 12 Kasım'a ertelendi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 22:21
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. Hafta 12 Kasım'a Ertelendi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. Hafta 12 Kasım'a Ertelendi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 4. hafta müsabakaları, 8 Ekim'de oynanması planlanırken 12 Kasım'a ertelendi. Karar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Erteleme gerekçesi ve yeni takvim

Federasyon açıklamasında ertelemenin gerekçesi olarak A Milli Kadın Futbol Takımımızın takvim planlaması, hazırlık süreci ve milli maç programı gösterildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"A Milli Kadın Futbol Takımımızın takvim planlaması, hazırlık süreci ve milli maç programı nedeniyle, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8 Ekim'de oynanması planlanan 4. hafta müsabakaları, 12 Kasım'a ertelenmiştir. 17 Ekim'de oynanması planlanan 6. hafta karşılaşmalarının ise 15 Ekim'de oynanması kararlaştırılmıştır."

Federasyon ayrıca 6. hafta programında değişiklik yapıldığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Barcelona, Real Sociedad'ı 2-1 Yenerek LaLiga'da Liderliğe Yükseldi
2
Trendyol Süper Lig: Zecorner Kayserispor 1-1 Gençlerbirliği — 7. Hafta
3
Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor — 3 Resmi Maç Sonra Galibiyet
4
Fenerbahçe 2-0 Hesap.com Antalyaspor | Talisca ve Szymanski
5
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. Hafta 12 Kasım'a Ertelendi
6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2. Hafta Sonuçları
7
Nesine 3. Lig: 4. Hafta Tamamlandı — Niğde Belediyespor 2. Grup'ta Zirveye Çıktı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı