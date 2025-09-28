Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. Hafta 12 Kasım'a Ertelendi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 4. hafta müsabakaları, 8 Ekim'de oynanması planlanırken 12 Kasım'a ertelendi. Karar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Erteleme gerekçesi ve yeni takvim

Federasyon açıklamasında ertelemenin gerekçesi olarak A Milli Kadın Futbol Takımımızın takvim planlaması, hazırlık süreci ve milli maç programı gösterildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"A Milli Kadın Futbol Takımımızın takvim planlaması, hazırlık süreci ve milli maç programı nedeniyle, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8 Ekim'de oynanması planlanan 4. hafta müsabakaları, 12 Kasım'a ertelenmiştir. 17 Ekim'de oynanması planlanan 6. hafta karşılaşmalarının ise 15 Ekim'de oynanması kararlaştırılmıştır."

Federasyon ayrıca 6. hafta programında değişiklik yapıldığını bildirdi.