Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. Hafta Maçları Gerçekleşti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. Hafta Maçları Oynandı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, heyecan verici 4. haftasında 6 müsabaka ile futbolseverlerle buluştu. İşte bu hafta oynanan maçların sonuçları:
Maç Sonuçları
- Hakkarigücüspor - ALG Spor: 2-3
- Galatasaray Petrol Ofisi - Bornova Hitabspor: 2-1
- Fenerbahçe Petrol Ofisi - Trabzonspor: 1-0
- Amed Sportif Faaliyetler - Ünye Kadın: 2-2
- Beşiktaş JK United Payment - Çekmeköy Bilgidoğa: 7-0
- Fatih Vatanspor - ABB Fomget: 0-1
Bu haftaki maçlar, ligdeki takımların performanslarını önemli ölçüde etkiledi. Çekişmeli mücadeleler, futbol tutkunlarına keyifli anlar yaşattı.