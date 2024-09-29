DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.247.063,48 -0,21%

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. Hafta Maçları Gerçekleşti

Kadın futbolunda heyecan dolu 4. hafta, birbirinden çekişmeli 6 maçla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 20:03
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. Hafta Maçları Gerçekleşti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. Hafta Maçları Oynandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, heyecan verici 4. haftasında 6 müsabaka ile futbolseverlerle buluştu. İşte bu hafta oynanan maçların sonuçları:

Maç Sonuçları

  • Hakkarigücüspor - ALG Spor: 2-3
  • Galatasaray Petrol Ofisi - Bornova Hitabspor: 2-1
  • Fenerbahçe Petrol Ofisi - Trabzonspor: 1-0
  • Amed Sportif Faaliyetler - Ünye Kadın: 2-2
  • Beşiktaş JK United Payment - Çekmeköy Bilgidoğa: 7-0
  • Fatih Vatanspor - ABB Fomget: 0-1

Bu haftaki maçlar, ligdeki takımların performanslarını önemli ölçüde etkiledi. Çekişmeli mücadeleler, futbol tutkunlarına keyifli anlar yaşattı.

İLGİLİ HABERLER

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 Geçti
2
Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'de Eşsiz Bir Galibiyet Elde Etti
3
Kayserispor'un Hedefi: Beşiktaş'ı Yenmek
4
Nesine 2. Lig'de 5. Hafta Sonuçları
5
Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor'u Mağlup Ederek Öne Geçti
6
Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 Mağlup Etti
7
Beşiktaş, Kayseri'de Hazırlıklarını Tamamladı

Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş

Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem