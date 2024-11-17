Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. Hafta Sonuçları Açıklandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 9. Hafta Sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta müsabakaları tamamlandı. Bugün gerçekleştirilen 6 karşılaşmanın sonuçları merakla bekleniyordu.

Maç Sonuçları

Karadeniz Ereğli Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-3

Bornova Hitabspor - Hakkargücüspor: 0-0

Trabzonspor - Beylerbeyispor: 2-1

Fenerbahçe Petrol Ofisi - Beşiktaş United Payment: 0-2

Çekmeköy Bilgidoğa - ABB Fomget: 1-9

Ünye Kadınspor - ALGSpor: 1-3

Bu sonuçlar, ligdeki sıralamaları etkileyerek sezonun geri kalanına dair heyecanı arttırıyor. Takımlar arasındaki rekabet ise sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.