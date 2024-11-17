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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. Hafta Sonuçları Açıklandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta maçları sona erdi, sonuçlar ise dikkat çekici bir şekilde belirlendi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 17:35
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. Hafta Sonuçları Açıklandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 9. Hafta Sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta müsabakaları tamamlandı. Bugün gerçekleştirilen 6 karşılaşmanın sonuçları merakla bekleniyordu.

Maç Sonuçları

  • Karadeniz Ereğli Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-3
  • Bornova Hitabspor - Hakkargücüspor: 0-0
  • Trabzonspor - Beylerbeyispor: 2-1
  • Fenerbahçe Petrol Ofisi - Beşiktaş United Payment: 0-2
  • Çekmeköy Bilgidoğa - ABB Fomget: 1-9
  • Ünye Kadınspor - ALGSpor: 1-3

Bu sonuçlar, ligdeki sıralamaları etkileyerek sezonun geri kalanına dair heyecanı arttırıyor. Takımlar arasındaki rekabet ise sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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