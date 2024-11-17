Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. Hafta Sonuçları Açıklandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 9. Hafta Sonuçları
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta müsabakaları tamamlandı. Bugün gerçekleştirilen 6 karşılaşmanın sonuçları merakla bekleniyordu.
Maç Sonuçları
- Karadeniz Ereğli Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-3
- Bornova Hitabspor - Hakkargücüspor: 0-0
- Trabzonspor - Beylerbeyispor: 2-1
- Fenerbahçe Petrol Ofisi - Beşiktaş United Payment: 0-2
- Çekmeköy Bilgidoğa - ABB Fomget: 1-9
- Ünye Kadınspor - ALGSpor: 1-3
Bu sonuçlar, ligdeki sıralamaları etkileyerek sezonun geri kalanına dair heyecanı arttırıyor. Takımlar arasındaki rekabet ise sürüyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.