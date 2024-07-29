Turkcell Süper Kupa Biletleri Satışa Çıkıyor

Turkcell Süper Kupa Maçı İçin Biletler Yarın Satışta

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçının biletlerinin yarın saat 09.00'da satışa çıkacağını açıkladı.

Bilet Satış Bilgileri

Trendoyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Süper Kupa mücadelesi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. Maç, saat 20.45'te başlayacak.

Bilet Alım Seçenekleri

Biletler, "www.passo.com.tr" web sitesi ve "Passo Mobil Uygulama" üzerinden edinilebilecek.

Bilet Fiyatları

Bilet fiyatları; kale arkaları için 600 lira, doğu ve batı tribünleri için ise 1,200 lira olarak belirlenmiştir.

Tribün Dağılımı

Kura çekimi sonrası Galatasaray taraftarları batı ve güney tribünlerinde, Beşiktaş taraftarları ise doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacaklar.